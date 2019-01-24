Названа предварительная причина хлопка в квартире на севере Москвы

По информации правоохранительных органов, причиной инцидента в квартире на севере столицы мог стать взрыв самогонного аппарата. Сейчас на месте происшествия работают полицейские и сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир улице Костромская произошел хлопок, там нарушено остекление, повреждена мебель. Однако ни дыма, ни огня не было видно.
"По предварительной информации, мог взорваться самогонный аппарат. Сам хозяин квартиры во время инцидента спал", – сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МВД по столице. По информации правоохранителей, дом не был газифицирован.
Оперативные службы проверяют информацию о хлопке на Костромской улице
Между тем в Москве внеплановые проверки газового оборудования в жилом и нежилом фондах продлили до конца января. Жителям столицы выдают памятки по безопасной эксплуатации газового оборудования.
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