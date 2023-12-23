Уголовное дело возбудили в Хакасии после обрушения горки, где пострадали дети

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения детской горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сообщается, что межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в связи с травмированием детей в результате падения с горки.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В субботу утром при катании детей с горки произошло обрушение посадочной платформы, и дети упали с трехметровой высоты. В результате девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, мальчик получил травму позвоночника, семилетняя девочка получила ушибы.

В результате обрушения горки пострадали 8 детей. В ведомстве отметили, что горка не была введена в эксплуатацию, однако вокруг нее не стояли специальные ограждения. По данным прокуратуры региона, частично обрушилась посадочная платформа.