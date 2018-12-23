В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Возгорание произошло в квартире жилого дома в столичном районе Отрадное, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в доме № 26 по улице Декабристов на десятом этаже. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

К настоящему моменту пожар потушен. Никто не пострадал.