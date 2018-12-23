СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Домодедове

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Доследственная проверка началась после отказа двигателя самолета, вылетевшего из Москвы в Сочи и экстренно севшего в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, 23 декабря самолет Airbus А321 совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово из-за технической неисправности воздушного судна. Никто не пострадал. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Уточнялось, что на борту было около 200 человек.

В авиакомпании S7 отметили, что пассажиров отправят в Сочи резервным бортом, которое уже подготовлено. Представитель S7 пояснил, что подобные ситуации все пилоты компании отрабатывают при подготовке. Угрозы безопасности пассажиров не было, поскольку двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем.