Пассажиры вернувшегося в Москву самолета вылетят в Сочи резервным бортом

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пассажиров самолета авиакомпании S7, вернувшегося после отключения двигателя в Домодедово, отправят в Сочи резервным бортом, передает "Интерфакс".

Авиакомпания подготовила резервное воздушное судно, вылет должен состояться в течение часа.

Ранее сообщалось, что самолет А321 neo экстренно вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя при взлете. На борту было около 200 пассажиров, никто не пострадал. Лайнер благополучно приземлился.

Представитель S7 пояснил, что подобные ситуации все пилоты авиакомпании регулярно отрабатывают при подготовке. Угрозы безопасности пассажиров не было.

"Двухдвигательные самолеты позволяют продолжить безопасный полет с одним двигателем", – уточнили в авиакомпании.