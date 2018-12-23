Самолет вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Новый Airbus экстренно вернулся в Москву из-за отказа двигателя при взлете, передает "Интерфакс".

Самолет А321 neo вылетел из Домодедова в Сочи. Во время набора высоты у него отказал левый двигатель, из-за чего лайнер экстренно вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

На борту находилось порядка 200 пассажиров, пострадавших нет. Официальной информации об инциденте пока не поступало.