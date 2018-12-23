Россияне не пострадали от цунами в Индонезии – посольство РФ

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В числе погибших и пострадавших из-за цунами в Индонезии нет россиян, передает посольство РФ в Индонезии.

"Согласно информации Национального агентства Индонезии по чрезвычайным ситуациям на 15:00 23 декабря по Джакартскому времени, пострадавших и погибших среди россиян нет", – говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Цунами произошло в провинции Бантен. Серьезным разрушениям подверглись рекреационные зоны Аньер и Танжунг Лесунг, расположенные у вулкана Анак Кракатау. Россиянам, находящимся в указанном районе, советуют быть осторожнее и следить за предупреждениями местных компетентных властей.

Погибли 168 человек, 584 пострадали, около 30 пропали без вести. Разрушены 430 домов и зданий.