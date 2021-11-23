Почти 90 г мефедрона изъяли у водителя иномарки в ТиНАО

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В ТиНАО полицейские задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
По информации ведомства, сотрудники Госавтоинспекции проверяли документы у 34-летнего водителя автомобиля Renault Duster на улице Адмирала Корнилова. В какой-то момент полицейские заметили, что мужчина сильно нервничает.
"Было принято решение вызвать следственно-оперативную группу для проведения личного досмотра, в результате которого у гражданина обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с неизвестным веществом внутри", – сообщили в МВД.
Лабораторная экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в составе мефедрон. Общая масса наркотика составила 87 граммов.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное хранение наркотических средств". Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее правоохранители задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в Балашихе. В его рюкзаке полицейские нашли два свертка с порошкообразным веществом.
Общая масса запрещенного вещества составила 394 грамма. В отношении подозреваемого было открыто уголовное дело.
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