СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 5,6 млрд рублей в Финпромбанке

23 ноября, 12:17
Фото: ТАСС/ Сергей Бобылев
СК РФ возбудил уголовное дело о хищении 5,6 миллиардов рублей в "Финпромбанке". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, уголовное дело возбуждено на основании материалов Центробанка РФ по статье "Мошенничество в особо крупном размере", передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что президента "Роспробанка" Сергея Салогубова обвинили в хищении имущества кредитной организации. Он арестован по ходатайству следствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2016 году между банком в лице президента Салогубова и физическим лицом заключены восемь договоров уступки требований (цессии) по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму 400 миллионов рублей.
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