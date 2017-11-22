Президент "Роспромбанка" арестован по обвинению в мошенничестве

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Президента "Роспробанка" Сергея Салогубова обвинили в хищении имущества кредитной организации. Он арестован по ходатайству следствия, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Агентства по страхованию вкладов. По данным следствия, в 2016 году между банком в лице президента Салогубова и физическим лицом заключены восемь договоров уступки требований (цессии) по кредитным договорам и пять договоров купли-продажи недвижимого имущества на общую сумму 400 миллионов рублей.

Физическое лицо передало в качестве оплаты по договорам земельный участок в Московской области, который по представленным данным стоил более миллиарда рублей, однако продан он был за 756 миллионов рублей. После этого продавец получил от банка еще 354 миллиона рублей наличными.

На самом деле, стоимость предоставленного земельного участка составила всего 90 миллионов рублей. При этом банку был причинен ущерб на сумму 756 миллионов рублей. Следствие предполагает, что Салогубов и другие руководители и сотрудники банка умышленно провели убыточную сделку. Продавец земли объявлен в розыск.