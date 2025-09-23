Движение по внутренней стороне ТТК в Москве затруднено из-за ДТП

Фото: depositphotos/svedoliver

Движение по внутренней стороне ТТК, в районе транзитной Нижегородской эстакады, затруднено из-за ДТП, сообщила пресс-служба Дептранса.

В настоящий момент на месте работают оперативные службы города. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также уточняется информация о пострадавших.

Движение оказалось затруднено на 4 километра. В ведомстве призвали выбирать пути объезда, например через Московский скоростной диаметр.

Ранее женщина за рулем легкового автомобиля врезалась в остановку общественного транспорта. Инцидент произошел в Москве на улице Веерной, около дома 1к5. Остановку осмотрят представители профильных служб, ее восстановят в ближайшее время.

