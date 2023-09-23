В Севастополе проверят готовность временных укрытий – Развожаев

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Власти Севастополя проверят готовность временных укрытий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава региона сообщил, что он поручил исполняющему обязанности заместителя губернатора региона Евгению Горлову начать обходы с управляющими компаниями по временным укрытиям.

Помимо этого губернатор Севастополя отметил, что убежища были подготовлены еще в прошлом году. Отмечается, что на фоне недавних ракетных атак жители города все чаще интересуются состоянием временных убежищ.

Утром в субботу 23 сентября в Севастополе два раза объявлялась ракетная опасность. О них губернатор Развожаев сообщал в своем телеграм-канале.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео.