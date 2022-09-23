В Астраханской области судно село на мель и частично перекрыло ход на Волге

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Астраханской области"

Грузовое судно село на мель в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в грузовой состав входили две баржи и теплоход. Они переправлялись из астраханского порта "Бузан" в порт "Волжский" в Волгоградской области.

На борту в качестве груза находилась сера. По данным спасателей, судно не повреждено, водотечности и утечки топлива нет. Погибших и пострадавших также нет.

Из-за инцидента судовой ход по Волге частично перекрыт, добавили в МЧС. В пятницу утром к севшему на мель судну должен прибыть буксир для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что в Холмском морском порту на Сахалине сел на мель сухогруз Xing Yuan. На борту судна находился экипаж из 12 человек, граждан КНР.

До этого в Волго-Каспийском морском судоходном канале на мель сел теплоход "Абескун", следовавший с нефтяного месторождения в Каспии. Экипаж судна в составе восьми человек не пострадал. Пробоин и утечки нефти не произошло.