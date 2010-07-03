Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 300 квадратных метров

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Площадь возгорания в металлическом ангаре в районе Западное Дегунино возросла до 300 квадратных метров. Об этом Агентству "Москва" сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве.

"В настоящее время ведется тушение пожара, сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в ведомстве.

В свою очередь, источник агентства в экстренных службах уточнил, что рядом с очагом возгорания находится автосервис. Там стоят автомобили и машины на подъемниках. "Существует угроза перехода огня на автосервис", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за пожара эвакуировали около 30 человек.

Инцидент произошел на улице Ижорской. Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров.

В понедельник, 23 сентября, крупный пожар также произошел в СНТ "Звезда" городского округа Сергиев Посад. Кроме того, горел частный дом под Балашихой.

