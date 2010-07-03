Более 17 млн рублей похитили из квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 17 миллионов рублей похитили из квартиры в Чертанове Южном, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

О краже из квартиры в одном из домов на Варшавском шоссе заявил в полицию мужчина, работающий водителем у индивидуального предпринимателя.

Выяснилось, что неизвестный проник в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне на востоке столицы у безработного 1986 года рождения угнали автомобиль BMW X6M стоимостью 8,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.