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13:09

Происшествия

Власти Белгородской области направят постояльцев санатория в безопасные места

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Постояльцы обстрелянного украинской армией санатория в Валуйском городском округе Белгородской области будут направлены в более безопасные места. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня все люди из этого санатория будут перевезены в более безопасные места", – написал он в своем телеграм-канале.

Вместе с тем Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших при обстреле. Он подчеркнул, что родственникам окажут необходимую помощь.

До этого при обстреле санатория погибли три местных жителя. ВСУ сбросили на объект взрывное устройство в момент, когда на улице находились люди. В числе погибших оказались трое мужчин, одного из которых пытались спасти прибывшие на место медики.

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