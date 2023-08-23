ВСУ сбросили две гранаты с БПЛА на село Лавы Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные сбросили на территорию санатория в селе Лавы Белгородской области две гранаты с беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Лавы Валуйского городского округа. Противник сбросил на территорию санатория 2 гранаты с БПЛА", – написал он.

Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших.

По его словам, в результате атаки были выбиты четыре окна, а также посечен фасад здания. Он уточнил, что на месте происшествия уже работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области. Один из беспилотников был сбит в районе села Безлюдовка в Шебекинском городском округе, другой сбили в Белгородском районе.

Никто не пострадал, незначительные повреждения получили фасады и оконные остекления трех частных домов в селе Никольском и два автомобиля.

До этого губернатор рассказал, что ВСУ сбросили с БПЛА осколочный боеприпас для гранатомета в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. По словам Гладкова, тогда повреждения получил один легковой автомобиль.

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