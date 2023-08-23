Трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ санатория в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли территорию санатория в селе Лавы Валуйского округа. В результате чего погибли три мирных жителя. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что украинские военные сбросили с беспилотника взрывное устройство, когда люди были на улице. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм.

По словам Гладкова, за жизнь еще одного пострадавшего боролись медики, но он получил несовместимые с жизнью травмы.

"Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", – заключил Гладков.

Утром 23 августа украинская сторона сбросила на территорию санатория две гранаты с беспилотника. В результате атаки были выбиты четыре окна, а также посечен фасад здания.

До этого ВСУ атаковали село Поповка Краснояружского района. Никто не пострадал, но в одном частном домовладении выбиты окна, посечены фасад здания и забор. Помимо этого, в селе была повреждена линия газоснабжения.

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