Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, в Козинку прилетели семь снарядов ствольной артиллерии. Пострадавших нет, повреждения получили легковой автомобиль и девять частных жилых домов.

Аварийные и оперативные службы работают на месте, продолжается подворовой обход, заключил он.

Ранее трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще один – в больнице.

До этого Гладков заявил, что система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области.

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