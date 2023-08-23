12:35Происшествия
Несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его информации, в Козинку прилетели семь снарядов ствольной артиллерии. Пострадавших нет, повреждения получили легковой автомобиль и девять частных жилых домов.
Аварийные и оперативные службы работают на месте, продолжается подворовой обход, заключил он.
Ранее трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ территории санатория в селе Лавы Валуйского округа. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, еще один – в больнице.
До этого Гладков заявил, что система ПВО сбила два БПЛА самолетного типа в Белгородской области.
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