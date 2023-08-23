Из-за обрушения строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

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Не менее 17 человек погибли из-за обрушения строящегося железнодорожного моста на востоке Индии. Об этом рассказали местные полицейские агентству Press Trust of India.

ЧП случилось 23 августа примерно в 10:00 по местному времени (07:30 по московскому) в 20 километрах к северо-западу от города Аиджал. На данный момент спасатели ведут поисковые работы.

"На настоящий момент найдены тела 17 человек, многие числятся пропавшими без вести", – передает источник.

Как утверждает агентство, в момент происшествия на строительной площадке было около 35–40 человек.

Ранее сообщалось, что не менее 18 человек погибли и еще трое пострадали при падении крана в Индии. ЧП случилось на строительной площадке скоростной магистрали в штате Махараштра. Во время работ опрокинулся механизм, который способен перемещать большие стальные балки.

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