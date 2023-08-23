Число пропавших без вести из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 1,1 тысячи

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Число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тысячи, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Погибли уже не менее 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются. Порядка 1,4 тысячи человек, которые также были заявлены как пропавшие без вести, найдены и находятся в безопасности.

"Мы не оставим камня на камне, мы рассматриваем всех в списке пропавших без вести, пока не докажем, что их нет в этом списке", – пообещал представитель Федерального бюро расследований Стивен Меррилл.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Член Законодательного собрания американского штата Гавайи Эль Кокран отмечает, что итоговое число погибших может достигнуть "как минимум нескольких сотен человек".

Ранее губернатор штата Гавайи Джош Грин выразил опасения, что среди жертв стихийного бедствия на острове Мауи больше всего окажется детей. По его словам, среди пропавших без вести много детей, поскольку в момент ЧП школы были закрыты из-за отключения электроэнергии, вызванного сильным ветром, и дети находились дома.