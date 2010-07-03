Три человека пострадали при пожаре в Лефортове

При пожаре в подвале здания Росгвардии в районе Лефортово пострадали три человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Три человека пострадали в результате пожара в подвале здания Росгвардии по адресу: ул. Красноказарменная, дом 9А. Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.
Врачи осмотрели пострадавших и решили госпитализировать одного из них. В экстренных службах уточнили, что он является военнослужащим.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании общежития Росгвардии в районе Лефортово.
Огонь начался в подвале здания Центральной войсковой комендатуры по материально-техническому обеспечению ФС Национальной гвардии на Красноказарменной улице. Очевидцы рассказали, что из подвала валил густой черный дым.
Площадь возгорания составила два квадратных метра.
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