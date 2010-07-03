Три человека пострадали при пожаре в Лефортове

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

При пожаре в подвале здания Росгвардии в районе Лефортово пострадали три человека. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Три человека пострадали в результате пожара в подвале здания Росгвардии по адресу: ул. Красноказарменная, дом 9А. Ведется проверка", – сказал собеседник агентства.

Врачи осмотрели пострадавших и решили госпитализировать одного из них. В экстренных службах уточнили, что он является военнослужащим.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании общежития Росгвардии в районе Лефортово.

Огонь начался в подвале здания Центральной войсковой комендатуры по материально-техническому обеспечению ФС Национальной гвардии на Красноказарменной улице. Очевидцы рассказали, что из подвала валил густой черный дым.

Площадь возгорания составила два квадратных метра.

