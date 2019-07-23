Пожар произошел в общежитии Росгвардии в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Пожар произошел в здании общежития Росгвардии в столичном районе Лефортово. Об этом сообщили Агентству "Москва" в экстренных службах.

Как уточнил собеседник агентства, огонь вспыхнул в подвале здания Центральной войсковой комендатуры по материально-техническому обеспечению ФС Национальной гвардии РФ. Оно расположено на Красноказарменной улице. По словам очевидцев, из подвала валил густой черный дым.

Позже выяснилось, что площадь возгорания составила два квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.