Арсенал боеприпасов найден в доме в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В одном из зданий в поселении Вороновское в ТиНАО нашли арсенал боеприпасов.

"Обнаружены четыре гранаты от подствольного гранатомета и другие боеприпасы", – цитирует Агентство "Москва" представителя экстренных служб.

На месте инцидента работают саперы.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 34-летнего жителя Королева, которого подозревают в незаконном хранении наркотиков и оружия. Во время обысков у мужчины нашли 20 свертков с наркотическими веществами, осколочные гранаты, банки с порохом, ружье, пистолет-пулемет "Кедр" и четыре оптических приспособления для прицеливания.

