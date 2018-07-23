ФСБ уничтожила канал поставок оружия из Евросоюза

Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ провели операцию по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия в Россию из стран Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сказано в сообщении, ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность межрегиональной преступной группы. В нее входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. По данным ФСБ, они причастны к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран ЕС.

У задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производств, в том числе 25 пулеметов, 30 автоматов и 70 пистолетов-пулеметов, а также 94 карабинов, винтовок и ружей. Также было изъято 158 пистолетов и револьверов.

В ходе обысков силовики обнаружили 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17" и самодельное взрывное устройство. Кроме того, у участников группы нашли 15 ручных осколочных гранат, свыше 4,5 тысячи патронов различного калибра и множество комплектующих к огнестрельному оружию.

ФСБ также удалось положить конец деятельности двух мастерских, которые занимались модернизацией огнестрельного оружия и изготовлением боеприпасов.