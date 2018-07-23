ФСБ уничтожила канал поставок оружия из Евросоюза

23 июля, 10:38
Фото: Снимок с видео/ЦОС ФСБ
Сотрудники ФСБ провели операцию по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия в Россию из стран Евросоюза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сказано в сообщении, ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность межрегиональной преступной группы. В нее входили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. По данным ФСБ, они причастны к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран ЕС.
У задержанных изъяли 380 единиц огнестрельного оружия российского и зарубежного производств, в том числе 25 пулеметов, 30 автоматов и 70 пистолетов-пулеметов, а также 94 карабинов, винтовок и ружей. Также было изъято 158 пистолетов и револьверов.
В ходе обысков силовики обнаружили 45-миллиметровый пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет "АГС-17" и самодельное взрывное устройство. Кроме того, у участников группы нашли 15 ручных осколочных гранат, свыше 4,5 тысячи патронов различного калибра и множество комплектующих к огнестрельному оружию.
ФСБ также удалось положить конец деятельности двух мастерских, которые занимались модернизацией огнестрельного оружия и изготовлением боеприпасов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: