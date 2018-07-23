Подозреваемого в нападении на банк на севере Москвы заключили под стражу

23 июля, 10:31
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Подозреваемый в разбойном нападении на банк на севере Москвы задержан и заключен под стражу. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов.
По его словам, сотрудник банка на Ленинградском проспекте обратился в дежурную часть ОМВД по району Сокол, рассказав, что неизвестный мужчина проник в банк и угрожал служащим предметом, похожим на пистолет. После этого грабитель похитил крупную сумму денег и скрылся. По информации Агентства "Москва", материальный ущерб составил примерно 15 миллионов рублей.
Подозреваемого уже удалось задержать, а похищенные им деньги были изъяты. Злоумышленника арестовали. Против него возбуждено уголовное дело о разбое, Сейчас полицейские устанавливает личности возможных соучастников налета на банк.
Ранее сообщалось, что 18 июля в отделение банка на Ленинградском проспекте ворвались двое мужчин, вооруженные пистолетом. По словам очевидцев, один из нападавших был в мотоциклетном шлеме. Никто из сотрудников банка не пострадал.
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