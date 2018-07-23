СМИ сообщили о предъявленных сотруднику ЦНИИмаша обвинениях

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74-летнему сотруднику ЦНИИМаша Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче спецслужбам Североатлантического альянса секретной информации о разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кудрявцев обвинений не признает. По информации издания, всего по делу о госизмене проверяется около 12 человек.

В Роскосмосе (в структуру которого входит ЦНИИМаш) информацию не комментируют, но подтверждают арест одного из сотрудников.

В минувшую пятницу стало известно, что в НИИ машиностроения прошли обыски. Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении.

Под гиперзвуковом оружием подразумевается, в частности, высокоточный авиационно-ракетный комплекс "Кинжал" и несколько других российских разработок.

Виктор Кудрявцев является ведущим сотрудником ЦНИИмаш, он автор многочисленных научных публикаций и лауреат правительственной премии.