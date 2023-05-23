МЧС РФ сообщило о гибели работника отряда "Центроспас" на учениях в Подмосковье

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Спасатель отряда "Центроспас" МЧС России погиб в ходе учений в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС отметили, что спасатель упал с крыши учебно-тренировочного здания во время тренировки. В результате падения он получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее МЧС заявило, что два сапера из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" погибли при разминировании в Донецкой Народной Республике. Уточнялось, что погибшие очищали местность от взрывоопасных предметов, чтобы восстановить линии электропередачи.

Также МЧС РФ по Карачаево-Черкесской Республики рассказало, что девять спасателей приступили к поискам группы альпинистов из Белоруссии, которые пропали на западном склоне Эльбруса. Отмечалось, что в подразделениях МЧС России группа туристов зарегистрирована не была.