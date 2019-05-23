Движение на внутренней стороне ТТК частично открыли после ДТП

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на улицы Нижегородская столкнулись два грузовика. Некоторое время из-за аварии движение было полностью перекрыто. В настоящий момент движение в районе аварии открыто по трем полосам. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в микроблоге Twitter.
"Движение на внутренней стороне ТТК в районе аварии открыто по одной левой полосе. Но на ТТК сейчас сложно – затруднения в движении на 4-м километре. Объезжайте!", – указывается в сообщении.
Движение открыли по трём полосам из четырёх. Грузовик убрали в крайний правый ряд для оформления ДТП. На место приехал грузовой эвакуатор, он поможет убрать грузовик. pic.twitter.com/28CxKNqKo6
Объехать перекрытый участок можно по Волгоградскому проспекту и улице Средняя Калитниковская. Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты" затор на внутренней стороне в районе этого ДТП к настоящему моменту растянулся почти на семь километров.
Минувшей ночью на Живописном мосту столкнулись четыре автомобиля – грузовик и три легковушки. Причем последний участник аварии – водитель Renault, присоединился к остальным спустя несколько часов.
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