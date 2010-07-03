Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

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Аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку онкологического диспансера в Воронеже. По предварительным данным, у прибора заклинил подъемный механизм.

В связи с трагедией технические эксперты Росздравнадзора по поручению главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой выехали на место на передвижной лаборатории.

Они проведут экспертизу оборудования, которое было выпущено в Чехии в 2006 году, говорится на сайте ведомства. Следователи проводят доследственную проверку.

По свдениям ТАСС, на данный момент связь смерти женщины со сбоем аппарата не установлена. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Притворившуюся врачом блогера ранее обвинили в гибели девушки. В Instagram девушка советовала отказаться от химиотерапии и приема лекарств.