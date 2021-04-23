Мужчину с травмами головы нашли на стройке в Некрасовке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные полицейские обнаружили мужчину с травмой головы на стройплощадке в Некрасовке, по данному факту организована проверка. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Отмечается, что мужчину нашли 22 апреля на территории стройки на улице Лавриненко.

"После прибытия полиции пострадавшего госпитализировали. Впоследствии врачи диагностировали у мужчины 1978 года рождения открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы свода и основания черепа, а также ушибы и раны в области головы", – заявили в ведомстве.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее полиция задержала мужчину, который ранил из травматического пистолета сотрудника "Жилищника" в центре Москвы. Пострадавший был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки и ушибом темени. Полиция установила, что задержанный имел разрешение на оружие.