Москвич сообщил о пропаже 900 тысяч рублей после отдыха в ночном клубе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвич обратился в полицию с жалобой на пропажу более 862 тысяч рублей со счета после отдыха в ночном клубе в Красносельском районе столицы. По данному факту правоохранители организовали проверку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что заявитель 1973 года рождения сообщил о возможных мошеннических действиях со стороны работников ночного клуба.

"По его словам, он совместно со своим другом находился в заведении с вечера 19 апреля до 13:00 следующего дня. Утром 21 апреля, оклемавшись после бурного веселья, сопровождавшегося обильным распитием спиртных напитков, мужчина обнаружил списание 862 тысяч 67 рублей с его банковского счета", – говорится в сообщении.

Часть денег ушла на оплату счетов в клубе, а другая – на переводы денежных средств. По словам мужчины, он не помнит, чтобы переводил кому-то деньги, а также какие именно услуги заказывал.

Полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее следователи в Москве инициировали передачу уголовного дела по факту мошеннических действий в отношении правнука Леонида Брежнева.