Пожар вспыхнул недалеко от Версаля во Франции

Загорелись гаражи на территории знаменитого дворцово-паркового ансамбля Версаль во Франции. На место уже выехали пожарные, сообщает Bfm.tv.
По предварительным данным, в результате ЧП у здания, которое некогда было резиденцией французских королей, никто не пострадал.
Как уточняют СМИ, возгорание возникло на складе на улице Рю дю Парк де Клани, однако сам памятник архитектуры от огня не пострадал. По данным коммисариата Версаля, очаг возгорания находился более чем в километре от самого замка.
На минувшей неделе огонь почти полностью уничтожил Собор Парижской Богоматери. Пламя тушили больше девяти часов. Пожар не пощадил шпиль и две трети крыши здания. После случившегося во Франции начали сбор средств на восстановление здания.
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