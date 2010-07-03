Движение в районе Лефортовского тоннеля не нарушено из-за подтопления

В районе Лефортовского тоннеля на востоке Москвы скапливается вода, сообщает ТАСС. При этом движение транспорта там не нарушено.

В ГИБДД отметили, что движение на участке они пока не ограничивают. В то же время, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в районе тоннеля образовался затор.

Ранее в пресс-службе ГБУ "Гормост" сообщили, что скопления воды в Лефортовском тоннеле нет, движение осуществляется в штатном режиме.

Таким образом ведомство отреагировало на сообщение очевидцев о том, что улица Золоторожский Вал, которая находится над тоннелем, подтоплена.