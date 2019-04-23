Гормост опроверг информацию о потоках воды в Лефортовском тоннеле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сообщения о скоплении воды в Лефортовском тоннеле не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе ГБУ "Гормост".

"Скопления воды в Лефортовском тоннеле нет, движение осуществляется в штатном режиме", – цитирует представителей "Гормоста" Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что мощный поток воды льется с потолка Лефортовского тоннеля. По словам очевидцев, улица Золоторожский Вал, которая находится над тоннелем, была подтоплена.