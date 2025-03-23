Экс-прокурора США в Вирджинии нашли мертвой в своей квартире

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Бывший федеральный прокурор США Джессика Абер, назначенная на этот пост экс-президентом Джо Байденом, найдена мертвой в своей квартире в городе Александрия, штат Виргиния. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

По данным правоохранительных органов, тело женщины было обнаружено утром 22 марта.

"Офицеры обнаружили скончавшуюся женщину. Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины как Джессики Абер, 43 лет, бывшего прокурора США Восточного округа Виргинии", – указано в сообщении.

Абер была назначена Байденом и занимала должность прокурора США с 2021 по 2025 год. Она подала в отставку в январе, вскоре после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Ранее атташе посольства США нашли мертвым в номере киевской гостиницы Hilton. По данным СМИ, дипломат приехал на Украину 15 июня прошлого года. При этом личность атташе не стали раскрывать.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, на трупе отсутствовали следы насилия. Из медицинского отчета, предоставленного американским посольством, известно, что у мужчины был высокий уровень холестерина в крови.

