Умерла одна из женщин, сбитых иномаркой на севере Москвы – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Одна из женщин, которых сбил Mercedes на севере города, скончалась. Об этом РИА Новости заявил источник в правоохранительных органах.

"Одна умерла, состояние другой неизвестно", – уточняется в сообщении.

Известно, что ДТП случилось во вторник на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. Водитель иномарки бросил машину и скрылся с места. Он объявлен в розыск.

Ранее автомобиль наехал на пешехода на улице Измайловский Вал.

