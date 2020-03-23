Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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Фото: TASS/EPA/Jason Szenes
Отбывающий тюремное заключение продюсер Харви Вайнштейн был изолирован из-за заражения коронавирусом.
По данным британского таблоида Daily Mail, его тест на коронавирус показал положительный результат.
Отмечается, что Вайнштейн, вероятнее всего, заразился в нью-йоркской тюрьме, расположенной на острове Райкерс.
При этом представители Вайнштейна не подтвердили информацию о его заражении, передает телеканал "Мир 24".
11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии.
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В феврале жюри присяжных признало его виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти.
В октябре 2017 года в The New York Times опубликовали материал, в котором рассказывалось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис, обещая карьерное продвижение.
Более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, публично выступили с обвинениями в адрес продюсера. Вайнштейн свою вину отрицал.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. В России количество случаев заражения составляет 367.
В мире, по сведениям ВОЗ, зарегистрировано свыше 300 тысяч случаев заражения COVID-19, вылечились – более 92 тысяч человек, скончались – более 13 тысяч.
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