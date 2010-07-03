Полиция не нашла взрывчатых веществ в ТРЦ "РИО"

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Полиция завершила проверку в торгово-развлекательном центре "РИО" на северо-востоке Москвы после анонимного звонка о "минировании". Взрывчатые вещества не обнаружены, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось об эвакуации порядка 2,5 тысячи человек из ТРЦ на Дмитровском шоссе.