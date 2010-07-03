Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали из ТРЦ "Рио" на Дмитровском шоссе

Фото: ТАСС/ Новосильцев Артур

Порядка 2,5 тысячи человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Рио" на северо-востоке столицы после анонимного звонка о "минировании", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ТРЦ расположен на Дмитровском шоссе, дом № 163а. Сейчас на месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что порядка 800 человек эвакуировали из торгового центра "XL Дмитровка", расположенного на севере города.

Очередная волна сообщений о "минировании" началась в России в январе. Злоумышленники отправляли по электронной почте послания об угрозе взрыва на объектах инфраструктуры, в бизнес-центрах и магазинах.