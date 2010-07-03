Два человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два человека пострадали в ДТП, произошедшем в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу.

Авария произошла в районе дома 2 на Тополевой аллее. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие, в результате чего машина опрокинулась.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в этот день произошла аналогичная авария на 52 километре МКАД. Автомобиль Kia Seed наехал на препятствие, пострадали два человека.