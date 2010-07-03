Один человек пострадал в ДТП в районе Троекуровского кладбища

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобили "Жигули" и Mitsubishi столкнулись в районе Троекуровского кладбища на 52-м километре МКАД. В результате пострадал один человек, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Травмы получил водитель отечественной легковушки. Его отвезли в больницу.

Обстоятельства и причины аварии сейчас устанавливают полицейские.