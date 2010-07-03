Тепловоз и автомобиль столкнулись под Владимиром

Фото: УМВД по Владимирской области

Тепловоз столкнулся с легковой машиной на железнодорожном переезде под Владимиром. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова в своем Telegram-канале.

Авария случилась вечером в городе Курлово Гусь-Хрустального района. В легковушке ехала семья с двумя детьми 2008 и 2016 годов рождения.

Как рассказал директор регионального департамента здравоохранения Алексей Мозалев, у отца выявлены ушибы, он получил необходимую помощь и остался на месте происшествия.

Мать с детьми осмотрели в больнице. Они получили травмы легкой и средней степеней тяжести. У женщины и у старшего ребенка – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки, у младшего – ушиб мягких тканей.