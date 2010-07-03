Два человека пострадали в ДТП на МКАД в районе улицы Рябиновая

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

На западе МКАД произошла авария, в которой пострадали два человека, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в столичном управлении ГИБДД, на 52 км МКАД легковой автомобиль марки Kia Seed совершил наезд на препятствие. В результате ДТП пострадали находившиеся в машине люди. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что "Жигули" и Mitsubishi столкнулись в районе Троекуровского кладбища на 52-м километре МКАД. Пострадал один человек.