Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2018, 09:31

Происшествия

Туристический автобус из Белоруссии попал в ДТП в Псковской области

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и легковушки произошло в Псковской области, передает РИА Новости.

Всего в автобусе находились 50 человек. По предварительным данным, пострадали восемнадцать человек, среди которых семь детей.

Транспортные средства столкнулись возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков". Подробности случившегося уточняются.

происшествия ДТП

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика