Туристический автобус из Белоруссии попал в ДТП в Псковской области

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

ДТП с участием туристического автобуса из Белоруссии и легковушки произошло в Псковской области, передает РИА Новости.

Всего в автобусе находились 50 человек. По предварительным данным, пострадали восемнадцать человек, среди которых семь детей.

Транспортные средства столкнулись возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков". Подробности случившегося уточняются.

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