Возгорание после падения летательного аппарата на Кубани ликвидировали

Фото: телеграм-канал Baza

Возгорание камыша, которое возникло после падения летательного аппарата в Каневском районе Краснодарского края, полностью ликвидировали. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба региона.

"В 21:45 полная ликвидация пожара", – сказано в сообщении.

Локализовано возгорание было в 20:50, отметили в штабе.

По данным ЕДДС Каневского района, падение произошло около 20:00 в районе хутора Трудовая Армения. На место прибыли пожарные подразделения, которые установили, что площадь пожара составляет около 250 квадратных метров.

В тушении пожара было задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Специальные службы и правоохранительные органы работали на месте.

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