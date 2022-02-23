В Подмосковье после падения наледи с крыши погибла женщина

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Прокуратура Московской области начала проверку после гибели женщины из-за падения наледи с крыши. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Богородский Сергиево-Посадского городского округа. Женщина скончалась от полученных повреждений.

В ходе проверки сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку соблюдения требований федерального законодательства. При необходимости могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

В свою очередь помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что проверку по факту инцидента также начало и следствие. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее двое рабочих погибли в результате падения при очистке снега с крыши одного из домов в подмосковном Подольске. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить причины происшествия.