Женщина получила травмы после падения снега со здания в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования женщины в результате падения снега с крыши здания на улице Маросейке в центре Москвы, сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел днем во вторник, 8 февраля.

"Басманная межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с получением женщиной телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту падения наледи с крыши дома на годовалого ребенка в подмосковных Химках. В настоящее время ведомство устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.