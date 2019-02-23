Сотрудницу МВД в Бурятии уволили за организацию стриптиза в отделении

Фото: снимок с видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt

Сотрудницу МВД в Бурятии уволили за стриптиз в отделении. Она организовала выступление танцовщицы на праздничном мероприятии в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщается на сайте МВД по Бурятии.

"По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что были объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии замначальнику Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по городу Улан-Удэ, его помощнику по кадрам и заместителю.

Ранее в Сети появился видеоролик с праздничного мероприятия. На кадрах видно, как в зал, где сидят полицейские, входит девушка и исполняет эротический танец на стуле. После этого МВД Бурятии назначило служебную проверку.