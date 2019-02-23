МВД Бурятии проведет проверку после видео со стриптизом к 23 Февраля

Снимок с видео: vk.com/ombudsmenttttttttttt

МВД Бурятии начало проверку после публикации видео, на котором девушка исполнила перед полицейскими в актовом зале танец вокруг стула, похожий на стриптиз. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. Полицейских привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

В субботу в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, как девушка в откровенном наряде выходит в зал и начинает танцевать у стула. В зале находились сотрудники полиции.